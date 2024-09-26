Еще во время расследования была попытка подкупа детективов и прокуроров, проводивших досудебное расследование.

Направлено в суд дело по обвинению четырех человек — участников схемы завладения во время военного состояния электрической энергией Укрэнерго и легализации полученных от ее продажи средств.

Детали сообщили в НАБУ .

Следствие установило, что в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи», которое в то время являлось одним из крупнейших трейдеров в Украине, путем манипуляций завладело электрической энергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» на сумму более 716 млн грн. Вырученные средства от продажи этой энергии были легализованы из-за перечисления на счета компании-нерезидента, зарегистрированной в Швейцарии.

Для усложнения идентификации происхождения этих средств в Украине привлекли несколько подконтрольных компаний, счета которых позже были арестованы.

Завладение электрической энергией и легализация средств стало возможным благодаря злоупотреблению служебным положением со стороны председателя правления одного из коммерческих банков и начальника департамента ЧАО «НЕК «Укрэнерго».

Председатель правления банка без соблюдения установленной процедуры принял решение о предоставлении банковской гарантии частной компании. Когда у этой компании возникла задолженность перед ЧАО НЭК «Укрэнерго», государственное предприятие обратилось в банк с требованием погасить долг. Однако глава правления незаконно отказала в удовлетворении этого требования.

При этом начальник департамента ЧАО «НЕК «Укрэнерго» не принял никаких мер по переводу компании в дефолт, несмотря на имеющуюся задолженность за ранее потребленную электроэнергию, и продолжил обеспечивать ее продажу электроэнергии.

Следует отметить, что в ходе расследования была попытка подкупа детективов и прокуроров, осуществлявших досудебное расследование, за что о подозрении сообщает один из столичных адвокатов.

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