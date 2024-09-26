З 1 жовтня більшість тарифів для українців залишаться незмінними, проте будуть і зміни у частини українців.

Багатьох українців турбує питання, скільки треба платити за комуналку в жовтні - більшість тарифів для українців залишаться без змін, однак очікуються деякі коригування.

Тариф на газ у жовтні 2024 року

Більшість українських споживачів газу обслуговує компанія "Нафтогаз", яка зафіксувала тариф на газ для населення до 30 квітня 2025 року. У жовтні вартість одного кубометра блакитного палива за тарифом "Фіксований" становитиме 7,96 гривні. Інші постачальники пропонують ціни в діапазоні від 7,70 до 9,90 гривень за кубометр.

Скільки буде коштувати електроенергія у жовтні

У жовтні ціна на електроенергію для деяких українців зміниться. Під час неопалювального сезону вартість електрики для всіх споживачів становить 4,32 грн/кВт·год. Однак з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року власники електричного опалення зможуть користуватися пільговим тарифом, якщо їхнє місячне споживання не перевищує 2000 кВт·год. За постановою Кабміну від 31 травня №632, в такому випадку вартість електроенергії складе 2,64 грн/кВт·год.

Тариф на водопостачання у жовтні

У великих містах України підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення заборонено, однак в малих населених пунктах місцева влада може ухвалювати рішення про їхнє збільшення. Через це в деяких містах тарифи на водопостачання вже зросли на 40% з початку року, і такі підвищення можуть продовжитися у жовтні.

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