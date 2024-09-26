С 1 октября большинство тарифов для украинцев останутся неизменными, однако будут и изменения в части украинцев.

Многих украинцев беспокоит вопрос, сколько нужно платить за коммуналку в октябре – большинство тарифов для украинцев останутся без изменений, однако ожидаются некоторые корректировки.

Тариф на газ в октябре 2024 года

Большинство украинских потребителей газа обслуживает компания "Нефтегаз", которая зафиксировала тариф на газ для населения до 30 апреля 2025 года. В октябре стоимость одного кубометра голубого топлива по тарифу "Фиксированный" составит 7,96 гривны. Остальные поставщики предлагают цены в диапазоне от 7,70 до 9,90 гривен за кубометр.

Сколько будет стоить электроэнергия в октябре

В октябре цена на электроэнергию для некоторых украинцев изменится. Во время неотапливаемого сезона стоимость электричества для всех потребителей составляет 4,32 грн/кВтч. Однако с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 владельцы электрического отопления смогут пользоваться льготным тарифом, если их месячное потребление не превышает 2000 кВт·ч. По постановлению Кабмина от 31 мая №632, в таком случае стоимость электроэнергии составит 2,64 грн/кВтч.

Тариф на водоснабжение в октябре

В крупных городах Украины повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод запрещено, однако в малых населенных пунктах местные власти могут принимать решение об их увеличении. Поэтому в некоторых городах тарифы на водоснабжение уже выросли на 40% с начала года, и такие повышения могут продолжиться в октябре.

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