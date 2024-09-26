У Пенсійному фонді України повідомили, що для пенсіонерів старше 60 років вигідніше обирати пенсію за віком або за інвалідністю.

Подробиці розповіла прес-служба ПФУ. Там, українським пенсіонерам роз’яснили, яку пенсію вигідніше обрати.

Пенсійні експерти зазначили, що українське законодавство дозволяє вибрати найвигідніший вид пенсії. Наприклад, пенсія для осіб з інвалідністю II групи становить 90% від пенсії за віком, але враховує додатковий стаж до 60 років, що може бути вигідним для тих, хто отримав інвалідність у молодому віці.

Однак існує вагомий аргумент на користь переходу на пенсію за віком. Якщо пенсіонер продовжував працювати після призначення пенсії за інвалідністю і накопичив не менше 24 місяців страхового стажу, при переході на пенсію за віком застосовуються нові правила призначення. Це означає, що середня заробітна плата враховуватиметься за останні три календарні роки, що може значно підвищити розмір пенсії.

Повідомляється, що перехід на інший вид пенсії відбувається з дати подання заяви та всіх необхідних документів. Тому важливо ретельно врахувати всі фактори та своєчасно звернутися до органів пенсійного забезпечення для отримання детальної консультації та проведення розрахунків.

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