В Пенсионном фонде Украины сообщили, что для пенсионеров старше 60 лет выгоднее выбирать пенсию по возрасту или инвалидности.

Подробности рассказала пресс-служба ПФУ. Там украинским пенсионерам разъяснили, какую пенсию выгоднее выбрать.

Пенсионные эксперты отметили, что украинское законодательство позволяет выбрать самый выгодный вид пенсии. Например, пенсия для лиц с инвалидностью II группы составляет 90% от пенсии по возрасту, но учитывает дополнительный стаж до 60 лет, что может быть выгодно тем, кто получил инвалидность в молодом возрасте.

Однако существует весомый аргумент в пользу перехода на пенсию по возрасту. Если пенсионер продолжал работать после назначения пенсии по инвалидности и накопил не менее 24 месяцев страхового стажа, при переходе на пенсию по возрасту применяют новые правила назначения. Это означает, что средняя заработная плата будет учитываться за последние три календарных года, что может значительно повысить размер пенсии.

Сообщается, что переход на другой вид пенсии происходит с даты подачи заявления и всех необходимых документов. Поэтому важно тщательно учесть все факторы и своевременно обратиться в органы пенсионного обеспечения для получения детальной консультации и расчетов.

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