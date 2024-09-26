Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила зміни.

Національна комісія, яка регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила зміни до постанови №3013 - ці зміни стосуються методики розрахунку вартості транзиту газу.

Про це повідомили у НКРЕКП.

Зміни передбачають використання коефіцієнта 1 при замовленні потужностей для точок входу та виходу з газотранспортної системи на міждержавних з’єднаннях у першому кварталі газового року 2024/2025, повідомляє НКРЕКП.

Це рішення було ухвалено під час засідання комісії.

Зменшення коефіцієнта, що застосовується для квартального замовлення потужності, призведе до зниження вартості транспортування природного газу для замовників, зокрема для імпортерів.

Постановою було затверджено коефіцієнти, які враховують термін замовлення потужності та застосовуються до тарифів на транспортування природного газу для точок входу і виходу з газотранспортної системи в регуляторний період 2020-2024 роки:

коефіцієнт для добового замовлення потужності становить 1,45 умовних одиниць;

коефіцієнт для місячного замовлення встановлено на рівні 1,2 умовних одиниць;

коефіцієнт для квартального замовлення – 1,1 умовних одиниць, за винятком першого кварталу газового року 2020-2021, де коефіцієнт становив 1 (тепер також для газового року 2024-2025).

У комісії вважають, що ці зміни сприятимуть стабільному проходженню осінньо-зимового періоду.

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