Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила изменения.

Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила изменения в постановление №3013 – эти изменения касаются методики расчета стоимости транзита газа.

Об этом сообщили в НКРЭКУ.

Изменения предполагают использование коэффициента 1 при заказе мощностей для точек входа и выхода из газотранспортной системы на межгосударственных соединениях в первом квартале газового года 2024/2025, сообщает НКРЭКУ.

Это решение было принято на заседании комиссии.

Уменьшение коэффициента, применяемого для квартального заказа мощности, приведет к снижению стоимости транспортировки природного газа для заказчиков, в том числе для импортеров.

Постановлением были утверждены коэффициенты, учитывающие срок заказа мощности и применяемые к тарифам на транспортировку природного газа для точек входа и выхода из газотранспортной системы в регуляторный период 2020-2024 года:

коэффициент для суточного заказа мощности составляет 1,45 условных единиц;

коэффициент для месячного заказа установлен на уровне 1,2 условных единиц;

коэффициент для квартального заказа – 1,1 условных единиц, кроме первого квартала газового года 2020-2021, где коэффициент составлял 1 (теперь также для газового года 2024-2025).

В комиссии считают, что эти изменения будут способствовать стабильному прохождению осенне-зимнего периода.

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