Курсову політику в Україні визначає Національний банк, незважаючи на закледений у бюджеті курс валют.

Курс долара в 45 грн, закладений у проєкті бюджету на 2025 рік, не є ціллю для Мінфіна - натомість цей показник варто сприймати як орієнтовний, в першу чергу для планування витрат.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу.

Він нагадав, що курсову політику в Україні визначає Національний банк. При цьому Марченко підкреслив, що Міністерство фінансів включає очікувані курсові прогнози до проєкту бюджету, щоб спланувати витрати, "передусім для обслуговування боргу", а також оцінити інші показники, що залежать від курсу:

запозичення в іноземній валюті;

надходження від імпортних мит та ПДВ.

"Цей показник для нас не є самоціллю. Він є індикативним", — зазначив міністр. Тобто штучно тягнути курс нацвалюти до 45 грн/долар там не збираються.

Водночас український бізнес прогнозує, що у 2025 році курс долара зросте до 44 грн, що свідчить про більш оптимістичні очікування. Варто зазначити:

Компанії використовують прогнози курсу для планування своїх бюджетів, інвестицій та експортно-імпортних операцій.

Зміна курсу може вплинути на прибутковість бізнесу, особливо для експортерів.

У проєкті бюджету на 2025 рік курс долара закладено на рівні 45 грн. Цей проєкт відповідає Бюджетній декларації, затвердженій урядом кілька тижнів тому.

Згідно з Бюджетною декларацією, гривня значно девальвує з 2025 року. Так, на 2024 рік у бюджеті закладено курс 40,7 грн за долар, а вже наступного року уряд прогнозує девальвацію національної валюти до 45 грн за долар, що становить 10,5%.

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