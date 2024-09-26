Курсовую политику в Украине определяет Национальный банк, несмотря на закледенный в бюджете курс валют.

Курс доллара в 45 грн, заложенный в проекте бюджета на 2025 год, не является целью Минфина - вместо этого этот показатель следует воспринимать как ориентировочный, в первую очередь для планирования расходов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время брифинга.

Он напомнил, что курсовую политику Украины определяет Национальный банк. При этом Марченко подчеркнул, что Министерство финансов включает ожидаемые курсовые прогнозы к проекту бюджета, чтобы спланировать расходы, "прежде всего для обслуживания долга", а также оценить другие показатели, зависящие от курса:

заимствование в иностранной валюте;

поступления от импортных пошлин и НДС.

"Этот показатель для нас не самоцель. Он индикативный", — отметил министр. То есть искусственно тянуть курс нацвалюты до 45 грн/доллар там не собираются.

В то же время, украинский бизнес прогнозирует, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн, что свидетельствует о более оптимистичных ожиданиях. Следует отметить:

Компании используют прогнозы для планирования своих бюджетов, инвестиций и экспортно-импортных операций.

Смена курса может повлиять на прибыльность бизнеса, особенно для экспортеров.

В проекте бюджета на 2025 год курс доллара заложен на уровне 45 грн. Этот проект отвечает Бюджетной декларации, утвержденной правительством несколько недель назад.

Согласно Бюджетной декларации, гривна значительно девальвирует с 2025 года. Так, на 2024 год в бюджете заложен курс 40,7 грн. за доллар, а уже в следующем году правительство прогнозирует девальвацию национальной валюты до 45 грн. за доллар, что составляет 10,5%.

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