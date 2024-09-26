У проєкті державного бюджету на 2025 рік не передбачено підвищення мінімальної зарплати чи прожиткового мінімуму.

В Україні у 2025 році не планується підвищення мінімальної зарплати, як і інших соціальних стандартів - причиною цього є відсутність фінансування для таких змін.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу.

Він нагадав, що у 2024 році мінімальну зарплату підвищили на 19%, довівши її до 8000 грн.

"На даному етапі — і це було погоджено з нашими ключовими партнерами — у нас немає можливості підвищувати соціальні стандарти. Цього року ми змогли підвищити мінімальну заробітну плату до 8000 грн. Ми вважаємо за можливе зберегти цей розмір на весь наступний рік," — йдеться у повідомленні.

Водночас міністр підкреслив, що немає підстав вважати, що соціальна сфера не буде профінансована у 2025 році, адже це є пріоритетом. Таким чином, скорочення чи скасування виплат українцям у 2025 році не планується.

Загалом, у проєкті державного бюджету на 2025 рік не передбачено підвищення мінімальної зарплати чи прожиткового мінімуму, що призведе до "заморожування" мінімальної пенсії.

"У проєкті державного бюджету на 2025 рік заплановані витрати на встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2025 року в розмірі 8000 грн", — йдеться у пояснювальній записці. Таким чином, мінімальна зарплата залишиться на рівні поточного року.

Отже, розмір мінімальної пенсії становитиме 2361 грн. "Бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України протягом другого року поспіль та збереження соціальних стандартів на рівні 2024 року вплинули на визначення обсягу трансферту Фонду на пенсійне забезпечення", — зазначено в проєкті бюджету.

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