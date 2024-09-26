В проекте государственного бюджета на 2025 год не предусмотрено повышение минимальной зарплаты или прожиточного минимума.

В Украине в 2025 году не планируется повышение минимальной зарплаты, как и других социальных стандартов – причиной этого является отсутствие финансирования для таких изменений.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе брифинга.

Он напомнил, что в 2024 году минимальная зарплата была повышена на 19%, доведя ее до 8000 грн.

"На данном этапе — и это было согласовано с нашими ключевыми партнерами — у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы смогли повысить минимальную заработную плату до 8000 грн. Мы считаем возможным сохранить этот размер на весь следующий год", — говорится в сообщении.

В то же время министр подчеркнул, что нет оснований считать, что социальная сфера не будет профинансирована в 2025 году, ведь это приоритет. Таким образом, сокращение или отмена выплат украинцам в 2025 году не планируется.

В проекте государственного бюджета на 2025 год не предусмотрено повышение минимальной зарплаты или прожиточного минимума, что приведет к "замораживанию" минимальной пенсии.

"В проекте государственного бюджета на 2025 год запланированы расходы по установлению минимальной заработной платы с 1 января 2025 года в размере 8000 грн", — говорится в пояснительной записке. Таким образом, минимальная зарплата остается на уровне текущего года.

Следовательно, размер минимальной пенсии составит 2361 грн. "Бездефицитность бюджета Пенсионного фонда Украины в течение второго года подряд и сохранение социальных стандартов на уровне 2024 года повлияли на определение объема трансферта Фонда на пенсионное обеспечение", - отмечено в проекте бюджета.

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