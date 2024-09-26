У зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги Пенсійний фонд проведе перерахунок субсидій.

В Україні більшість отримувачів житлових субсидій на неопалювальний сезон отримають їх автоматично - однак вже з жовтня порядок нарахування зміниться.

Про це повідомили у ПФУ.

З 1 жовтня в Україні стартує процес нарахування субсидій на опалювальний сезон. Субсидія за жовтень буде розрахована з урахуванням початку опалювального сезону в більшості міст.

Розрахунок субсидій здійснюватиметься за 15 днів, незалежно від фактичної дати початку опалювального сезону в конкретному населеному пункті. Отже, виплата за жовтень буде проведена в листопаді, і для тих, хто вже отримував субсидію, її сума залишиться незмінною.

У зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги Пенсійний фонд проведе перерахунок субсидій, враховуючи початок опалювального сезону та збільшення витрат на комунальні платежі.

Подати заяву на отримання житлових субсидій можна кількома способами:

Особисто або поштою в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України. Дистанційно через портал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний додаток, вибравши функцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Через платформу "Дія", скориставшись пошуковим запитом "Заява на субсидію". У центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування.

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