В Україні більшість отримувачів житлових субсидій на неопалювальний сезон отримають їх автоматично - однак вже з жовтня порядок нарахування зміниться.
Про це повідомили у ПФУ.
З 1 жовтня в Україні стартує процес нарахування субсидій на опалювальний сезон. Субсидія за жовтень буде розрахована з урахуванням початку опалювального сезону в більшості міст.
Розрахунок субсидій здійснюватиметься за 15 днів, незалежно від фактичної дати початку опалювального сезону в конкретному населеному пункті. Отже, виплата за жовтень буде проведена в листопаді, і для тих, хто вже отримував субсидію, її сума залишиться незмінною.
У зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги Пенсійний фонд проведе перерахунок субсидій, враховуючи початок опалювального сезону та збільшення витрат на комунальні платежі.
Подати заяву на отримання житлових субсидій можна кількома способами:
- Особисто або поштою в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України.
- Дистанційно через портал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний додаток, вибравши функцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу".
- Через платформу "Дія", скориставшись пошуковим запитом "Заява на субсидію".
- У центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування.
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