В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги Пенсионный фонд произведет перерасчет субсидий.

В Украине большинство получателей жилищных субсидий на неотапливаемый сезон получат их автоматически – однако уже с октября порядок начисления изменится.

Об этом сообщили в ПФУ.

С 1 октября на Украине стартует процесс начисления субсидий на отопительный сезон. Субсидия за октябрь будет рассчитана с учетом начала отопительного сезона в большинстве городов.

Расчет субсидий будет осуществляться через 15 дней, независимо от фактической даты начала отопительного сезона в конкретном населенном пункте. Следовательно, выплата за октябрь будет произведена в ноябре, и для тех, кто уже получал субсидию, ее сумма останется неизменной.

В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги Пенсионный фонд произведет перерасчет субсидий, учитывая начало отопительного сезона и увеличение расходов на коммунальные платежи.

Подать заявление на получение жилищных субсидий можно несколькими способами:

Лично или по почте в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины. Удаленно через портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение, выбрав функцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу". Через платформу "Действие", воспользовавшись поисковым запросом "Заявление на субсидию". В центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или через должностные лица исполнительных органов местного самоуправления.

Последние новости в Украине:

Не всем по карману: украинцы могут докупить страховой стаж к пенсии.



Пенсия может быть уменьшена на 20%: чтобы не потерять выплаты, придется обращаться в ПФУ.

Пенсионные выплаты: сколько получат украинцы с зарплатой в 15 тысяч гривен, сумма может огорчить.