В Украине большинство получателей жилищных субсидий на неотапливаемый сезон получат их автоматически – однако уже с октября порядок начисления изменится.
Об этом сообщили в ПФУ.
С 1 октября на Украине стартует процесс начисления субсидий на отопительный сезон. Субсидия за октябрь будет рассчитана с учетом начала отопительного сезона в большинстве городов.
Расчет субсидий будет осуществляться через 15 дней, независимо от фактической даты начала отопительного сезона в конкретном населенном пункте. Следовательно, выплата за октябрь будет произведена в ноябре, и для тех, кто уже получал субсидию, ее сумма останется неизменной.
В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги Пенсионный фонд произведет перерасчет субсидий, учитывая начало отопительного сезона и увеличение расходов на коммунальные платежи.
Подать заявление на получение жилищных субсидий можно несколькими способами:
- Лично или по почте в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины.
- Удаленно через портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение, выбрав функцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
- Через платформу "Действие", воспользовавшись поисковым запросом "Заявление на субсидию".
- В центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или через должностные лица исполнительных органов местного самоуправления.
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