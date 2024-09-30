Нещодавно "Укренерго" запропонувало підвищити тарифи на передачу електроенергії для споживачів в Україні майже на півтора рази, проте у Верховній Раді підкреслили необхідність проведення аудиту для цього.

Про це говорить Олексій Кучеренко.

Влада висловила свою позицію щодо підвищення тарифів. Народний депутат Олексій Кучеренко погодився, що рішення про підвищення не може бути ухвалене без проведення повного аудиту Компанією Держаудитслужби.

Ннародний депутат України, підкреслив: «Аудит іноземних компаній, які часто пропонуються поверхнево і на замовлення платників, не може бути вагомим аргументом. Так само як і позиції «незалежних членів» наглядової ради, які просто імітують активність за чималі кошти. Ми сплачуємо цей тариф, тому маємо право на повний аудит!"

На думку Кучеренка, варто провести аналіз таких аспектів його, як:

кредити,

безповоротна допомога,

витрати,

кошториси,

ефективність,

піар,

штатна чисельність,

зарплати,

премії.

Перш ніж прийняти рішення, компанія повинна провести слухання, а після цього до НКРЕКП встановить економічно обґрунтований тариф на монопольну діяльність.

«Ось тоді ми зможемо оцінити ефективність роботи компанії за останні роки», – додав він.

Також варто відзначити, що Україна наразі працює над захистом енергетичних об’єктів, які вийшли після російських обстрілів.

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