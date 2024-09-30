Недавно "Укрэнерго" предложило повысить тарифы на передачу электроэнергии для потребителей в Украине почти в полтора раза, однако в Верховной Раде подчеркнули необходимость проведения аудита для этого.

Об этом говорит Алексей Кучеренко.

Власти высказали свою позицию по повышению тарифов. Народный депутат Алексей Кучеренко согласился, что решение о повышении не может быть принято без проведения полного аудита Компанией Госаудитслужбы.

Ннародный депутат Украины подчеркнул: «Аудит иностранных компаний, которые часто предлагаются поверхностно и по заказу плательщиков, не может быть весомым аргументом. Так же как и позиции «независимых членов» наблюдательного совета, просто имитирующих активность за немалые средства. Мы платим этот тариф, потому имеем право на полный аудит!"

По мнению Кучеренко, следует провести анализ таких аспектов его, как:

кредиты,

безвозвратная помощь,

расходы,

сметы,

эффективность,

пиар,

штатная численность,

зарплаты,

премии.

Прежде чем принять решение, компания должна провести слушания, а после этого в НКРЭКУ установит экономически обоснованный тариф на монопольную деятельность.

"Вот тогда мы сможем оценить эффективность работы компании за последние годы", - добавил он.

Также стоит отметить, что Украина работает над защитой энергетических объектов, которые вышли после российских обстрелов.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.