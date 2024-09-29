Внутрішньо переміщені особи, які користуються послугами тимчасового проживання, найбільше потребують допомоги при пошуку довготривалого житла.

В Україні 22% людей, які ночують на вулицях або в притулках, є внутрішньо переміщеними особами.

Про це свідчать дані дослідження благодійної організації «Деполь Україна».

Звіт базується на інтерв'ю та фокус-групах з 234 осіб, які перебувають у стані бездомності або ризикують стати бездомними, а також на розмовах з надавачами відповідних послуг.

Основною причиною бездомності в Україні організація називає повномасштабне вторгнення росії. Серед інших причин респонденти зазначили виселення, конфлікти в родині, розрив стосунків і втрату роботи.

Відповідно до результатів, 49% опитаних бездомних проживають на вулицях більше п'яти років, а 95% — понад рік. Серед найбільш актуальних потреб — гаряче харчування (81%), гігієнічні послуги (65%), медична допомога (36%), юридична підтримка (33%), житло (33%) та працевлаштування (31%).

Внутрішньо переміщені особи, які користуються послугами тимчасового проживання, найбільше потребують допомоги при пошуку довготривалого житла (81%), медичної допомоги (38%) та психологічної підтримки (33%).

Звіт також вказує, що 69% бездомних осіб стикалися з гасиллям на вулиці, а 24% опитаних постраждали від домашнього насилля. Кожна друга жінка серед респондентів повідомила про цей вид насильства.

Методологія дослідження

Персонал «Depaul Україна» опитав 234 клієнти, які отримують підтримку від організації, що охоплює бездомних за класифікацією ETHOS Light (категорії 1-4). До категорії належать:

Люди, що живуть на вулиці; Ті, хто користується притулками; Особи, що проживають у тимчасовому житлі для бездомних; Люди, які перебувають у закладах (лікарні, в'язниці) через вихід житла або не мають куди йти після виписки.

Додатково було проведено інтерв'ю з персоналом інших організацій, які працюють з бездомними або тими, хто знаходиться під загрозою втрати житла.

З 200 структурованих оцінок: 94% респондентів є бездомними (категорії 1-4), а 6% — у зоні ризику. Серед опитаних 69% — чоловіки, 31% — жінки, 0,5% — молодші за 18 років, 48% — у віці 18-45 років, 30% — від 46 до 60 років, і 21,5% — старше 60 років.

Збір даних проводився в Харківській, Київській та Одеській областях. 38% респондентів проживають у Харківській області, 23% — у Київській, а ще 38% — в Одеській.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.