Внутри перемещенные лица, пользующиеся услугами временного проживания, больше всего нуждаются в помощи при поиске долгосрочного жилья.

В Украине 22% людей, которые ночуют на улицах или в приютах, являются внутренне перемещенными лицами .

Об этом свидетельствуют данные исследования благотворительной организации Деполь Украина.

Отчет основан на интервью и фокус-группах из 234 человек, которые находятся в состоянии бездомности или рискуют стать бездомными, а также на разговорах с поставщиками соответствующих услуг.

Основной причиной бездомности в Украине организация называет полномасштабное вторжение России. Среди других причин респонденты отметили выдворение, конфликты в семье, разрыв отношений и потерю работы.

Согласно результатам, 49% опрошенных бездомных проживают на улицах более пяти лет, а 95% - больше года. Среди наиболее актуальных потребностей – горячее питание (81%), гигиенические услуги (65%), медицинская помощь (36%), юридическая поддержка (33%), жилье (33%) и трудоустройство (31%).

Внутри перемещенные лица, пользующиеся услугами временного проживания, больше всего нуждаются в помощи при поиске долгосрочного жилья (81%), медицинской помощи (38%) и психологической поддержки (33%).

Отчет также указывает, что 69% бездомных лиц сталкивались с лозунгом на улице, а 24% опрошенных пострадали от домашнего насилия. Каждая вторая женщина среди респондентов сообщила об этом насилии.

Методология исследования

Персонал «Depaul Украина» опросил 234 клиента, получающих поддержку от организации, охватывающей бездомных по классификации ETHOS Light (категории 1-4). К категории относятся:

Люди, живущие на улице; Те, кто пользуется приютами; Лица, проживающие во временном жилье для бездомных; Люди, которые находятся в заведениях (больницы, тюрьмы) через выход жилья или некуда идти после выписки.

Дополнительно было проведено интервью с персоналом других организаций, работающих с бездомными или находящимися под угрозой потери жилья.

Из 200 структурированных оценок: 94% респондентов бездомны (категории 1-4), а 6% — в зоне риска. Среди опрошенных 69% - мужчины, 31% - женщины, 0,5% - младше 18 лет, 48% - в возрасте 18-45 лет, 30% - от 46 до 60 лет, и 21,5% - старше 60 лет .

Сбор данных производился в Харьковской, Киевской и Одесской областях. 38% респондентов проживают в Харьковской области, 23% – в Киевской, а еще 38% – в Одесской.

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