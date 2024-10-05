Тетяна Литвинова, екс-суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф", пропонує приготувати вишукану страву — стейки з цвітної капусти.
Щоб повторити рецепт шеф-кухаря вам знадобляться:
- 1 великий качан цвітної капусти
- 3 ст. л. соєвого соусу
- 2-3 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. паприки (можна копченої)
- 1 ч. л. сушеного часнику
- 1 ч. л. чілі
- 150 г бекону
- 100 г зеленого сиру з ароматом базиліку
Відріжте качан цвітної капусти на товсті стейки. Змішайте соєвий соус, олію, паприку, чілі та часник. Змастіть цією сумішшю стейки з цвітної капусти.
Викладіть капусту на деко, зверху розкладіть шматочки бекону. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 20 хвилин.
Через 20 хвилин посипте стейки тертим зеленим сиром. Поверніть стейки в духовку на ще 5-10 хвилин, щоб сир розплавився і підрум'янився.
Подавайте стейки з цвітної капусти гарячими, прикрасивши зеленню.
Цей рецепт стане чудовою альтернативою м’ясним стравам і сподобається всім без винятку.
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