Татьяна Литвинова, экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", предлагает приготовить изысканное блюдо - стейки из цветной капусты.

Чтобы повторить рецепт шеф-повара вам понадобятся:

  • 1 большой кочан цветной капусты
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • 2-3 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. паприки (можно копченой)
  • 1 ч. л. сушеного чеснока
  • 1 ч. л. чили
  • 150 г бекона
  • 100 г зеленого сыра с ароматом базилика

стейки из цветной капусты, рецепт

Отрежьте кочерыжку цветной капусты на толстые стейки. Смешайте соевый соус, масло, паприку, чили и чеснок. Смажьте этой смесью стейки из цветной капусты.

Выложите капусту на противень, сверху разложите кусочки бекона. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20 минут.

Через 20 минут посыпьте стейки тертым зеленым сыром. Поверните стейки в духовку еще на 5-10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

стейки из цветной капусты, рецепт

Подавайте стейки из цветной капусты горячими, украсив зеленью.

Этот рецепт станет отличной альтернативой мясным блюдам и понравится всем без исключения.

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