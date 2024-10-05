Татьяна Литвинова, экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", предлагает приготовить изысканное блюдо - стейки из цветной капусты.
Чтобы повторить рецепт шеф-повара вам понадобятся:
- 1 большой кочан цветной капусты
- 3 ст. л. соевого соуса
- 2-3 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. паприки (можно копченой)
- 1 ч. л. сушеного чеснока
- 1 ч. л. чили
- 150 г бекона
- 100 г зеленого сыра с ароматом базилика
Отрежьте кочерыжку цветной капусты на толстые стейки. Смешайте соевый соус, масло, паприку, чили и чеснок. Смажьте этой смесью стейки из цветной капусты.
Выложите капусту на противень, сверху разложите кусочки бекона. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20 минут.
Через 20 минут посыпьте стейки тертым зеленым сыром. Поверните стейки в духовку еще на 5-10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.
Подавайте стейки из цветной капусты горячими, украсив зеленью.
Этот рецепт станет отличной альтернативой мясным блюдам и понравится всем без исключения.
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