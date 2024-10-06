Запіканка зі шпинатом - ідеальна страва для осіннього періоду, коли організм потребує більше вітамінів.

Шеф-кухар Тетяна Литвинова дала рецепт смачної та корисної запіканки зі шпинату, яка не зашкодить вашій фігурі та наситить організм вітамінами.

Щоб повторити рецепт Литвинової, вам знадобляться такі інгредієнти:

500 г свіжого шпинату

200 г моцарели

4 яйця

200 мл молока

100 г цільнозернового борошн

1-2 зубчики часнику

1 пучок зеленої цибулі

Сіль та перець за смаком

100 г голландського сиру

Спочатку добре промийте шпинат та дайте стекти воді. У великій чаші блендера змішайте шпинат, яйця, молоко та подрібнений часник. Добре збийте до однорідної консистенції.

Поступово додавайте цільнозернове борошно, сіль та перець. Можна також додати подрібнену зелену цибулю для аромату. Все ретельно перемішайте.

У форму для запікання викладіть половину отриманої суміші. Зверху розподіліть нарізану моцарелу, а потім залийте залишками шпинатної маси. Для красивої скоринки посипте запіканку голландським сиром.

Випікайте запіканку зі шпинату в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин до золотистої скоринки.

Після випікання дайте запіканці трохи охолонути, потім наріжте на порції. Ця страва чудово підходить як на сніданок, так і на вечерю.

Тетяна Литвинова запевняє, що запіканка зі шпинату не тільки смачна, а й корисна. Спробуйте цей рецепт і насолоджуйтеся легкою та поживною стравою!

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