Запеканка со шпинатом – идеальное блюдо для осеннего периода, когда организм нуждается больше витаминов.

Шеф-повар Татьяна Литвинова дала рецепт вкусной и полезной запеканки из шпината, которая не повредит вашей фигуре и насытит организм витаминами.

Чтобы повторить рецепт Литвиновой, вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г свежего шпината

200 г моцареллы

4 яйца

200 мл молока

100 г цельнозерновой муки

1-2 зубчика чеснока

1 пучок зеленого лука

Соль и перец по вкусу

100 г голландского сыра

Сначала хорошо промойте шпинат и дайте стечь воде. В большой чаше блендера смешайте шпинат, яйца, молоко и измельченный чеснок. Хорошо взбейте до однородной смеси.

Постепенно добавляйте цельнозерновую муку, соль и перец. Можно также добавить измельченный зеленый лук для аромата. Все тщательно перемешайте.

В форму для запекания выложите половину получаемой смеси. Сверху распределите нарезанную моцареллу, затем залейте остатками шпинатной массы. Для красивой корочки посыпьте запеканку голландским творогом.

Выпекайте запеканку из шпината в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут до золотистой корочки.

После выпечки дайте запеканцы немного охладиться, затем нарежьте на порции. Это блюдо отлично подходит как на завтрак, так и на ужин.

Татьяна Литвинова уверяет, что запеканка из шпината не только вкусна, но и полезна. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь легким и питательным блюдом!

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