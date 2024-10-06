Шеф-повар Татьяна Литвинова дала рецепт вкусной и полезной запеканки из шпината, которая не повредит вашей фигуре и насытит организм витаминами.
Чтобы повторить рецепт Литвиновой, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 г свежего шпината
- 200 г моцареллы
- 4 яйца
- 200 мл молока
- 100 г цельнозерновой муки
- 1-2 зубчика чеснока
- 1 пучок зеленого лука
- Соль и перец по вкусу
- 100 г голландского сыра
Сначала хорошо промойте шпинат и дайте стечь воде. В большой чаше блендера смешайте шпинат, яйца, молоко и измельченный чеснок. Хорошо взбейте до однородной смеси.
Постепенно добавляйте цельнозерновую муку, соль и перец. Можно также добавить измельченный зеленый лук для аромата. Все тщательно перемешайте.
В форму для запекания выложите половину получаемой смеси. Сверху распределите нарезанную моцареллу, затем залейте остатками шпинатной массы. Для красивой корочки посыпьте запеканку голландским творогом.
Выпекайте запеканку из шпината в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут до золотистой корочки.
После выпечки дайте запеканцы немного охладиться, затем нарежьте на порции. Это блюдо отлично подходит как на завтрак, так и на ужин.
Татьяна Литвинова уверяет, что запеканка из шпината не только вкусна, но и полезна. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь легким и питательным блюдом!
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