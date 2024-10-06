Шеф-повар Татьяна Литвинова дала рецепт вкусной и полезной запеканки из шпината, которая не повредит вашей фигуре и насытит организм витаминами.

Чтобы повторить рецепт Литвиновой, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 г свежего шпината
  • 200 г моцареллы
  • 4 яйца
  • 200 мл молока
  • 100 г цельнозерновой муки
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 1 пучок зеленого лука
  • Соль и перец по вкусу
  • 100 г голландского сыра

Запеканка из шпината, рецепт

Сначала хорошо промойте шпинат и дайте стечь воде. В большой чаше блендера смешайте шпинат, яйца, молоко и измельченный чеснок. Хорошо взбейте до однородной смеси.

Постепенно добавляйте цельнозерновую муку, соль и перец. Можно также добавить измельченный зеленый лук для аромата. Все тщательно перемешайте.

В форму для запекания выложите половину получаемой смеси. Сверху распределите нарезанную моцареллу, затем залейте остатками шпинатной массы. Для красивой корочки посыпьте запеканку голландским творогом.

Запеканка из шпината, рецепт

Выпекайте запеканку из шпината в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут до золотистой корочки.

После выпечки дайте запеканцы немного охладиться, затем нарежьте на порции. Это блюдо отлично подходит как на завтрак, так и на ужин.

Татьяна Литвинова уверяет, что запеканка из шпината не только вкусна, но и полезна. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь легким и питательным блюдом!

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