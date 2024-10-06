Жульєн з куркою поєднує хрустке листкове тісто з соковитою начинкою та розплавленим сиром, що робить цей рецепт ідеальним варіантом для святкового столу, або сімейної вечері..

Шеф-кухар та екс-суддя "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова поділилася новим рецептом жульєну з куркою, який стане справжнім хітом на вашому столі.

Щоб повторити рецепт Тетяни литвинової, вам знадобляться такі інгредієнти:

300 г бездріжджового листкового тіста

1 яйце (для змащування)

2-3 ст. ложки кунжуту

400 г курячого філе

200 г печериць

1 велика цибулина

200 мл вершків

200 г сиру чедер

Сіль, перець за смаком

Спочатку розкачайте листкове тісто до товщини 3-4 мм. Обгорніть невеликий стакан фольгою, сформуйте кошики з тіста, закріплюючи краї. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці 12-15 хвилин до золотистого кольору.

У сковороді розігрійте вершкове масло, обсмажте нарізану цибулю до прозорості. Додайте нарізані печериці і курку, смажте до готовності. Влийте вершки, посоліть і поперчіть. Готову начинку охолодіть.

Дістаньте горшочки з духовки, акуратно видаліть фольгу. Наповніть кожен горшочок курячою начинкою, щедро посипте натертим сиром. Запікайте ще 7-10 хвилин до розплавлення сиру.

Подавайте жульєн з куркою гарячим, насолоджуючись чудовим поєднанням текстур і смаків. Цей рецепт стане улюбленим у вашій родині!

Останні новини України:

Рецепт легкого пирога на йогурті від переможниці "Мастер Шеф": дуже просто та смачно.

Замість котлет: рецепт картопляних дерунів із куркою.

Смачно, як у ресторані: рецепт популярного італійського салату з помідорів.