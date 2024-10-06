Шеф-кухар та екс-суддя "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова поділилася новим рецептом жульєну з куркою, який стане справжнім хітом на вашому столі.
Щоб повторити рецепт Тетяни литвинової, вам знадобляться такі інгредієнти:
- 300 г бездріжджового листкового тіста
- 1 яйце (для змащування)
- 2-3 ст. ложки кунжуту
- 400 г курячого філе
- 200 г печериць
- 1 велика цибулина
- 200 мл вершків
- 200 г сиру чедер
- Сіль, перець за смаком
Спочатку розкачайте листкове тісто до товщини 3-4 мм. Обгорніть невеликий стакан фольгою, сформуйте кошики з тіста, закріплюючи краї. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці 12-15 хвилин до золотистого кольору.
У сковороді розігрійте вершкове масло, обсмажте нарізану цибулю до прозорості. Додайте нарізані печериці і курку, смажте до готовності. Влийте вершки, посоліть і поперчіть. Готову начинку охолодіть.
Дістаньте горшочки з духовки, акуратно видаліть фольгу. Наповніть кожен горшочок курячою начинкою, щедро посипте натертим сиром. Запікайте ще 7-10 хвилин до розплавлення сиру.
Подавайте жульєн з куркою гарячим, насолоджуючись чудовим поєднанням текстур і смаків. Цей рецепт стане улюбленим у вашій родині!
Останні новини України:
Рецепт легкого пирога на йогурті від переможниці "Мастер Шеф": дуже просто та смачно.
Замість котлет: рецепт картопляних дерунів із куркою.
Смачно, як у ресторані: рецепт популярного італійського салату з помідорів.