Шеф-повар и экс-судья "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась новым рецептом жульена с курицей, который станет настоящим хитом на вашем столе.
Чтобы повторить рецепт Татьяны литвиновой, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 300 г бездрожжевого слоеного теста
- 1 яйцо (для смазки)
- 2-3 ст. ложки кунжута
- 400 г куриного филе
- 200 г шампиньонов
- 1 большая луковица
- 200 мл сливок
- 200 г сыворотки достаточно
- Соль, перец по вкусу
Сначала раскатайте слоеное тесто до толщины 3-4 мм. Оберните небольшой стакан фольгой, сформуйте корзины из теста, закрепляя края. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 12-15 минут до золотистого цвета.
В сковороде разогрейте сливочное масло, обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте нарезанные шампиньоны и курицу, жарьте до готовности. Влейте сливки, посолите и поперчите. Готовую начинку охладите.
Достаньте горшочки из духовки, аккуратно удалите фольгу. Наполните каждый горшочек куриной начинкой, обильно посыпьте натертым сыром. Запекайте еще 7-10 минут до расплавления сыра.
Подавайте жульен с курицей горячим, наслаждаясь великолепным сочетанием текстур и вкусов. Этот рецепт станет любимым в вашей семье!
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