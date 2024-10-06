Шеф-повар и экс-судья "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась новым рецептом жульена с курицей, который станет настоящим хитом на вашем столе.

Чтобы повторить рецепт Татьяны литвиновой, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 г бездрожжевого слоеного теста
  • 1 яйцо (для смазки)
  • 2-3 ст. ложки кунжута
  • 400 г куриного филе
  • 200 г шампиньонов
  • 1 большая луковица
  • 200 мл сливок
  • 200 г сыворотки достаточно
  • Соль, перец по вкусу

жульен с курицей, рецепт

Сначала раскатайте слоеное тесто до толщины 3-4 мм. Оберните небольшой стакан фольгой, сформуйте корзины из теста, закрепляя края. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 12-15 минут до золотистого цвета.

В сковороде разогрейте сливочное масло, обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте нарезанные шампиньоны и курицу, жарьте до готовности. Влейте сливки, посолите и поперчите. Готовую начинку охладите.

Достаньте горшочки из духовки, аккуратно удалите фольгу. Наполните каждый горшочек куриной начинкой, обильно посыпьте натертым сыром. Запекайте еще 7-10 минут до расплавления сыра.

жульен с курицей, рецепт

Подавайте жульен с курицей горячим, наслаждаясь великолепным сочетанием текстур и вкусов. Этот рецепт станет любимым в вашей семье!

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