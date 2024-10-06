Жюльен с курицей сочетает хрустящее слоеное тесто с сочной начинкой и расплавленным сыром, что делает этот рецепт идеальным вариантом для праздничного стола, или семейного ужина.

Шеф-повар и экс-судья "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась новым рецептом жульена с курицей, который станет настоящим хитом на вашем столе.

Чтобы повторить рецепт Татьяны литвиновой, вам понадобятся следующие ингредиенты:

300 г бездрожжевого слоеного теста

1 яйцо (для смазки)

2-3 ст. ложки кунжута

400 г куриного филе

200 г шампиньонов

1 большая луковица

200 мл сливок

200 г сыворотки достаточно

Соль, перец по вкусу

Сначала раскатайте слоеное тесто до толщины 3-4 мм. Оберните небольшой стакан фольгой, сформуйте корзины из теста, закрепляя края. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 12-15 минут до золотистого цвета.

В сковороде разогрейте сливочное масло, обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте нарезанные шампиньоны и курицу, жарьте до готовности. Влейте сливки, посолите и поперчите. Готовую начинку охладите.

Достаньте горшочки из духовки, аккуратно удалите фольгу. Наполните каждый горшочек куриной начинкой, обильно посыпьте натертым сыром. Запекайте еще 7-10 минут до расплавления сыра.

Подавайте жульен с курицей горячим, наслаждаясь великолепным сочетанием текстур и вкусов. Этот рецепт станет любимым в вашей семье!

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