Цей ідеальний десерт не тільки здивує вас своїм зовнішнім виглядом, а й порадує неповторним поєднанням смаків шоколадного бісквіту, морозива та меренги.

Шеф-кухар та ресторатор Тетяна Литвинова презентує вам рецепт надзвичайного десерта, який не залишить байдужим жодного гурмана.

Десерт лід та вогонь поєднує в собі шоколадний бісквіт, вишневе компоте та морозиво, а верхівка з меренги підсмажується до золотистої скоринки. Це справжня кулінарна феєрія!

Щою приготувати десерт лід та вогонь, вам знадобиться:

3 яйця

2 жовтки

120 г цукру

80 г борошна

30 г какао-порошку

100 г вершкового масла

300 г морозива (на ваш вибір)

300 г вишень (розморожених)

1 ст. л. крохмалю

Для меренги: 120 г цукру, 40 г води, 2 білки, лимонний сік, дрібка солі

Збийте яйця, жовтки та цукор до пишної маси. Додайте розтоплене, але не гаряче, масло та просіяне борошно з какао. Обережно перемішайте лопаткою, щоб не втратити об’єм. Вилийте тісто у форму та випікайте при 160°C близько 30 хвилин.

Вишні з'єднайте з крохмалем, нагрівайте до загусіння. Дайте охолонути.

Зваріть сироп з води та цукру до температури 120°C. Збийте білки з лимонним соком і сіллю, потім поступово вливайте сироп, продовжуючи збивати до отримання стабільної маси.

Остиглий бісквіт розріжте на половинки. В одній половині зробіть поглиблення для вишневого компоте та морозива. Закрийте іншою половинкою, покрийте меренгою, створивши піки.

Обережно підпаліть меренгу, створюючи враження вогняного шоу. Ваш десерт готовий до подачі!

Спробуйте цей незабутній рецепт десерту від Тетяни Литвинової і вразьте своїх гостей!

Останні новини України:

Рецепт легкого пирога на йогурті від переможниці "Мастер Шеф": дуже просто та смачно.

Замість котлет: рецепт картопляних дерунів із куркою.

Смачно, як у ресторані: рецепт популярного італійського салату з помідорів.