Шеф-повар и ресторатор Татьяна Литвинова презентует вам рецепт удивительного десерта, который не оставит равнодушным ни одного гурмана.
Десерт лед и огонь сочетает шоколадный бисквит, вишневое компоте и мороженое, а верхушка из меренги поджаривается до золотистой корочки. Это настоящая кулинарная феерия!
Что приготовить десерт лед и огонь, вам понадобится:
- 3 яйца
- 2 желтка
- 120 г сахара
- 80 г муки
- 30 г какао-порошка
- 100 г сливочного масла
- 300 г мороженого (по вашему выбору)
- 300 г вишен (размороженных)
- 1 ст. л. крахмала
- Для меренги: 120 г сахара, 40 г воды, 2 белка, лимонный сок, щепотка соли
Взбить яйца, желтки и сахар до пышной массы. Добавьте растопленную, но не горячую, масло и просеянную муку из какао. Осторожно перемешайте лопаткой, чтобы не потерять объем. Вылейте тесто в форму и выпекайте при 160°C около 30 минут.
Вишни соедините с крахмалом, нагревайте до загустения. Дайте остыть.
Сварите сироп из воды и сахара до 120°C. Взбейте белки с лимонным соком и солью, затем постепенно вливайте сироп, продолжая взбивать до получения стабильной массы.
Остывший бисквит разрежьте на половинки. В одной половине сделайте углубление для вишневого компота и мороженого. Закройте другой половинкой, покройте меренгой, создав пики.
Осторожно подожгите меренгу, создавая впечатление огненного шоу. Ваш десерт готов к подаче!
Попробуйте этот незабываемый рецепт десерта от Татьяны Литвиновой и поразите своих гостей!
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