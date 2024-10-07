Этот идеальный десерт не только удивит вас своим внешним видом, но порадует неповторимым сочетанием вкусов шоколадного бисквита, мороженого и меренги.

Шеф-повар и ресторатор Татьяна Литвинова презентует вам рецепт удивительного десерта, который не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Десерт лед и огонь сочетает шоколадный бисквит, вишневое компоте и мороженое, а верхушка из меренги поджаривается до золотистой корочки. Это настоящая кулинарная феерия!

Что приготовить десерт лед и огонь, вам понадобится:

3 яйца

2 желтка

120 г сахара

80 г муки

30 г какао-порошка

100 г сливочного масла

300 г мороженого (по вашему выбору)

300 г вишен (размороженных)

1 ст. л. крахмала

Для меренги: 120 г сахара, 40 г воды, 2 белка, лимонный сок, щепотка соли

Взбить яйца, желтки и сахар до пышной массы. Добавьте растопленную, но не горячую, масло и просеянную муку из какао. Осторожно перемешайте лопаткой, чтобы не потерять объем. Вылейте тесто в форму и выпекайте при 160°C около 30 минут.

Вишни соедините с крахмалом, нагревайте до загустения. Дайте остыть.

Сварите сироп из воды и сахара до 120°C. Взбейте белки с лимонным соком и солью, затем постепенно вливайте сироп, продолжая взбивать до получения стабильной массы.

Остывший бисквит разрежьте на половинки. В одной половине сделайте углубление для вишневого компота и мороженого. Закройте другой половинкой, покройте меренгой, создав пики.

Осторожно подожгите меренгу, создавая впечатление огненного шоу. Ваш десерт готов к подаче!

Попробуйте этот незабываемый рецепт десерта от Татьяны Литвиновой и поразите своих гостей!

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