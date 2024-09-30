Для оформлення виплат необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду за місцем проживання з заявою про надання пільг у грошовій формі.

В Україні в жовтні 2024 року кілька категорій громадян мають можливість пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє видання АрміяІнформ.

Учасники бойових дій і ветерани війни повинні оформити допомогу в спрощеному порядку.

Хто має право на пільги у жовтні

У 2024 році держава забезпечує надання пільг особам, які підпадають під законодавчі норми:

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

"Про статус ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціального захисту";

"Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи";

"Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні";

"Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні."

Для оформлення виплат необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду за місцем проживання з заявою про надання пільг у грошовій формі для покриття комунальних витрат.

Спрощені умови отримання пільг для УБД

Раніше необхідно було подавати кілька заявок: одну — для взяття на облік ветерана війни та інше — для призначення пільг на комунальні послуги.

Завдяки експериментальному проекту, тепер достатньо подати лише одну заявку. Це стало можливим завдяки використанню автоматизованого збору інформації з державних реєстрів.

Скористатися цією послугою можуть учасники бойових дій та особи, які отримали інвалідність внаслідок війни. Члени родини ветерана також можуть подавати заяву на призначення пільг.

Процедура подачі заяви можлива дистанційно:

Зайти на портал Пенсійного фонду та авторизуватися. Вибрати розділ "Комунікації з ПФУ". Обрати "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та натиснути "Продовжити". Вибрати пункт «Заява про взяття на облік ветерана війни та надання йому пільги за експериментальним проектом». Внести дані в онлайн-форму.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.