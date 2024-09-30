Для оформления выплат необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда по месту жительства с заявлением о предоставлении льгот в денежной форме.

В Украине в октябре 2024 года несколько категорий граждан имеют возможность льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает издание АрмияИнформ.

Участники боевых действий и ветераны войны должны оформить помощь в упрощенном порядке.

Кто имеет право на льготы в октябре

В 2024 году государство обеспечивает предоставление льгот лицам, подпадающим под законодательные нормы:

«О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

"О статусе ветеранов военной службы и ветеранов органов внутренних дел и их социальной защиты";

"О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";

"О реабилитации жертв политических репрессий в Украине";

"Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых граждан в Украине."

Для оформления выплат необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда по месту жительства с заявлением о предоставлении льгот в денежной форме для покрытия коммунальных расходов.

Упрощенные условия получения льгот для УБД

Раньше необходимо было подавать несколько заявок: одну – для взятия на учет ветерана войны и другую – для назначения льгот на коммунальные услуги.

Благодаря экспериментальному проекту теперь достаточно подать только одну заявку. Это стало возможным благодаря использованию автоматизированного сбора информации из государственных реестров.

Воспользоваться этой услугой могут участники боевых действий и лица, получившие инвалидность в результате войны. Члены семьи ветерана также могут подавать заявление о назначении льгот.

Процедура подачи заявления возможна дистанционно:

Зайти на портал Пенсионного фонда и авторизоваться. Выбрать раздел "Коммуникации по ПФУ". Выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и нажать "Продолжить". Выбрать пункт «Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту». Внести данные в онлайн форму.

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