У той час як інші військовослужбовці третьої роти відправилися на бойове завдання, обвинувачений залишився в селі Кругляківка Куп'янського району Харківської області.

У Харкові засудили військовослужбовця, який відмовився їхати у бойове відрядження.

Про це стало відомо з вироку, опублікованого на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відповідно до матеріалів справи, під час служби на посаді техніка третьої стрілецької роти, чоловік відкрито відмовився виконати наказ начальника. 23 березня 2023 року він висловив незгоду з відрядженням для формування ротної тактичної групи з призначенням залучення загальновійськового резерву, що призвело до підриву боєготовності та боєздатності підрозділу.

У той час як інші військовослужбовці третьої роти відправилися на бойове завдання, обвинувачений залишився в селі Кругляківка Куп'янського району Харківської області. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 402 Кримінального кодексу України, як непокору, що виявляється у відкритій відмові виконувати наказ начальника, скоєну в умовах військового стану.

Суд визнав військовослужбовця винним і присудив один рік позбавлення волі. Згодом покарання було змінено на службове обмеження строком на рік із відрахуванням 10% із грошового забезпечення на користь держави.

Також до терміну покарання зарахували період попереднього ув'язнення, де один день у СІЗО прирівняли до трьох днів службового обмеження. Запобіжний захід у вигляді застави залишиться чинним до набуття вироком законної сили.

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