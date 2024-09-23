В то время как другие военнослужащие третьей роты отправились на боевое задание, обвиняемый остался в селе Кругляковка Купянского района Харьковской области.

В Харькове осудили военнослужащего, который отказался ехать в боевую командировку.

Об этом стало известно из приговора, опубликованного на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Согласно материалам дела, во время службы в должности техника третьей стрелковой роты мужчина открыто отказался выполнить приказ начальника. 23 марта 2023 г. он выразил несогласие с командировкой для формирования ротной тактической группы с назначением привлечения общевойскового резерва, что привело к подрыву боеготовности и боеспособности подразделения.

В то время как другие военнослужащие третьей роты отправились на боевую задачу, обвиняемый остался в селе Кругляковка Купянского района Харьковской области. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 402 Уголовного кодекса Украины, как неповиновение, выражающееся в открытом отказе выполнять приказ начальника, совершенное в условиях военного положения.

Суд признал военнослужащего виновным и присудил год лишения свободы. Впоследствии наказание было изменено на служебное ограничение сроком на год за вычетом 10% из денежного довольствия в пользу государства.

Также к сроку наказания отнесли период предварительного заключения, где один день в СИЗО приравняли к трем дням служебного ограничения. Мера пресечения в виде залога останется в силе до вступления приговора в законную силу.

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