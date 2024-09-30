Під час поїздки в метро між пасажирами виникла словесна перепалка через використання російської мови.

У Київському метрополітені між пасажирами стався конфлікт через мовне питання.

Про це повідомляють місцеві спільноти, передають Новини Live.

На відео, що активно поширюється в мережі, видно, як літня жінка втручається в розмову молоді, що спілкувалася російською.

Питання мови, яке давно накопичилося в українському суспільстві, знову привернуло увагу. Під час поїздки в метро між пасажирами виникла словесна перепалка через використання російської мови.

Жінка обурено зауважила, що інший пасажир розмовляє російською, сказавши:

"Коли ви перестанете говорити кац*пськ*ю? Війну сюди привела саме вона. Вам не соромно?"

Молодий чоловік коротко відповів "ні", після чого повідомлення лише загострилася.

Жінка вимагала: "Кац*пськ*ю говоріть вдома, а тут або мовчіть, або спілкуйтеся українською".

Хлопець повідомив, що має право вибрати мову спілкування.

Обурена жінка продовжувала захищати свою позицію, критикуючи сучасну молодь: «Тупа нація, ні совісті, ні гордості. Вас вбивають, а ви їм догоджаєте».

До другої долучилися інші пасажири, які попросили жінку заспокоїтися, нагадуючи, що це "чужі діти".

Відео, на якому чути конфлікт, можна переглянути, перейшовши за цим посиланням: https://t.me/c/1697250541/34188

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