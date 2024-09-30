У Київському метрополітені між пасажирами стався конфлікт через мовне питання.
Про це повідомляють місцеві спільноти, передають Новини Live.
На відео, що активно поширюється в мережі, видно, як літня жінка втручається в розмову молоді, що спілкувалася російською.
Питання мови, яке давно накопичилося в українському суспільстві, знову привернуло увагу. Під час поїздки в метро між пасажирами виникла словесна перепалка через використання російської мови.
Жінка обурено зауважила, що інший пасажир розмовляє російською, сказавши:
"Коли ви перестанете говорити кац*пськ*ю? Війну сюди привела саме вона. Вам не соромно?"
Молодий чоловік коротко відповів "ні", після чого повідомлення лише загострилася.
Жінка вимагала: "Кац*пськ*ю говоріть вдома, а тут або мовчіть, або спілкуйтеся українською".
Хлопець повідомив, що має право вибрати мову спілкування.
Обурена жінка продовжувала захищати свою позицію, критикуючи сучасну молодь: «Тупа нація, ні совісті, ні гордості. Вас вбивають, а ви їм догоджаєте».
До другої долучилися інші пасажири, які попросили жінку заспокоїтися, нагадуючи, що це "чужі діти".
Відео, на якому чути конфлікт, можна переглянути, перейшовши за цим посиланням: https://t.me/c/1697250541/34188
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