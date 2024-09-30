Во время поездки в метро между пассажирами возникла словесная перепалка из-за использования русского языка.

В Киевском метрополитене между пассажирами произошел конфликт из-за языкового вопроса.

Об этом сообщают местные сообщества, передают Новости Live.

На активно распространяющемся в сети видео видно, как пожилая женщина вмешивается в разговор молодежи, общавшейся на русском.

Вопрос языка, давно накопившегося в украинском обществе, снова привлек внимание. Во время поездки в метро между пассажирами возникла словесная перепалка из-за использования русского языка.

Женщина возмущенно заметила, что другой пассажир говорит по-русски, сказав:

"Когда вы перестанете говорить по-кац*пски? Войну сюда привела именно она. Вам не стыдно?"

Молодой человек коротко ответил "нет", после чего сообщение только обострилось.

Женщина требовала: "По-кац*пски говорите дома, а тут либо молчите, либо общайтесь на украинском".

Парень сообщил, что имеет право выбрать язык общения.

Возмущенная женщина продолжала защищать свою позицию, критикуя современную молодежь: «Тупая нация, ни совести, ни гордости. Вас убивают, а вы им угождаете».

Ко второй присоединились другие пассажиры, попросившие женщину успокоиться, напоминая, что это "чужие дети".

Видео, на котором слышен конфликт, можно просмотреть, перейдя по этой ссылке: https://t.me/c/1697250541/34188

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