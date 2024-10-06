В Україні доходи фізичних осіб оподатковуються надбавкою на доходи, які становлять 15% від доходів, що не перевищують десяти мінімальних зарплат, визначених на початку року.

Про це інформують в ДПСУ.

Чи підлягають оподаткуванню пенсії?

Відповідно до Податкового кодексу України пенсії, які перевищують три мінімальні зарплати на місяць, підлягають оподаткуванню. У такому випадку на суму перевищення застосовуються ставки 15% або 20%, залежно від розміру цього перевищення. Якщо пенсія не приймає межу, вона не оподатковується.

При цьому важливо отримати загальний дохід, що підлягає оподаткуванню, а також ставки податку, які також застосовуються до заробітної плати, премій та інших виплат.

Які податки пенсіонери можуть не сплачувати?

Пенсіонери мають право на пільги, зокрема, звільнення від сплати земельного податку. Це звільнення діє для земельних ділянок, які не перевищують встановлені норми:

до 2 гектарів для особистого сільського господарства;

до 0,01 гектара для індивідуальних гаражів;

до 0,10 гектара на дачу;

до 0,12 гектара для садівництва;

до 0,25 гектара для житлового будівництва в селах;

до 0,15 гектара в селищах міського типу;

до 0,10 гектара в містах.

Для реєстрації цими пільгами пенсіонер повинен подати заяву до відповідного органу, приклавши документи, які підтверджують право на пільгу, зокрема пенсійне посвідчення.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.