Пенсионеры имеют право на льготы, в частности освобождение от уплаты земельного налога.

В Украине доходы физических лиц облагаются надбавкой на доходы, которые составляют 15% от доходов, не превышающих десяти минимальных зарплат , определенных в начале года.

Об этом информируют в ГНСУ.

Подлежат ли налогообложению пенсии?

Согласно Налоговому кодексу Украины пенсии, превышающие три минимальные зарплаты в месяц, подлежат налогообложению. В таком случае на сумму превышения применяются ставки 15% или 20% в зависимости от размера этого превышения. Если пенсия не принимает предел, она не облагается налогом.

При этом важно получить общий доход, подлежащий налогообложению, а также ставки налога, которые также применяются к заработной плате, премиям и другим выплатам.

Какие налоги пенсионеры могут не платить?

Пенсионеры имеют право на льготы, в частности освобождение от уплаты земельного налога. Это увольнение действует для земельных участков, не превышающих установленные нормы:

до 2 гектаров для личного сельского хозяйства;

до 0,01 гектара для индивидуальных гаражей;

до 0,10 гектара на дачу;

до 0,12 гектара для садоводства;

до 0,25 гектара для жилищного строительства в селах;

до 0,15 гектара в селениях городского типа;

до 0,10 га в городах.

Для регистрации этими льготами пенсионер должен подать заявление в соответствующий орган, приложив документы, подтверждающие право на льготу, в частности, пенсионное удостоверение.

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