В Украине доходы физических лиц облагаются надбавкой на доходы, которые составляют 15% от доходов, не превышающих десяти минимальных зарплат , определенных в начале года.
Об этом информируют в ГНСУ.
Подлежат ли налогообложению пенсии?
Согласно Налоговому кодексу Украины пенсии, превышающие три минимальные зарплаты в месяц, подлежат налогообложению. В таком случае на сумму превышения применяются ставки 15% или 20% в зависимости от размера этого превышения. Если пенсия не принимает предел, она не облагается налогом.
При этом важно получить общий доход, подлежащий налогообложению, а также ставки налога, которые также применяются к заработной плате, премиям и другим выплатам.
Какие налоги пенсионеры могут не платить?
Пенсионеры имеют право на льготы, в частности освобождение от уплаты земельного налога. Это увольнение действует для земельных участков, не превышающих установленные нормы:
- до 2 гектаров для личного сельского хозяйства;
- до 0,01 гектара для индивидуальных гаражей;
- до 0,10 гектара на дачу;
- до 0,12 гектара для садоводства;
- до 0,25 гектара для жилищного строительства в селах;
- до 0,15 гектара в селениях городского типа;
- до 0,10 га в городах.
Для регистрации этими льготами пенсионер должен подать заявление в соответствующий орган, приложив документы, подтверждающие право на льготу, в частности, пенсионное удостоверение.
Последние новости Украины:
Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.
Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.
Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.