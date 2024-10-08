Цей рецепт виручить вас у моменти, коли потрібно швидко щось приготувати, а в холодильнику є лише вчорашнє картопляне пюре.

Тетяна Литвинова, екс-суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" пропонує приготувати смачний картопляний пиріг з м’ясом.

Щоб повторити цей рецепт вам потрібні такі інгредієнти:

1 кг картоплі (відвареної)

400 г свинини

400 г яловичини

2 середні цибулини

3 яйця

1 ст. ложка солі

0,5 ч. ложки чорного перцю

0,5 ч. ложки коріандру

0,5 склянки м’ясного бульйону

Кунжут

Змішайте свинину і яловичину, відварене м’ясо пропустіть через м’ясорубку разом із обсмаженою до золотистого кольору цибулею. Додайте сіль, перець та коріандр. Для соковитості влийте бульйон і добре перемішайте фарш.

Охолоджену відварену картоплю пропустіть через прес для картоплі або подрібніть в блендері. Додайте до картоплі 2 яйця, сіль і добре перемішайте. Для однорідної консистенції можна протерти через сито.

Візьміть форму для запікання, покрийте дно пергаментом. Викладіть половину картопляної маси, розрівняйте, потім додайте шар фаршу, знову покрийте залишком картоплі. Зробіть бороздки на верхньому шарі виделкою та посипте кунжутом.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте пиріг близько 30 хвилин до золотистої скоринки.

Приготуйте цей картопляний пиріг з м’ясом, щоб насолодитися його чудовим смаком у колі сім’ї. Подавайти можна з квашеними помідорами або салатом. Смачного!

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