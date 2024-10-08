Этот рецепт выручит вас в моменты, когда нужно быстро что-нибудь приготовить, а в холодильнике есть только вчерашнее картофельное пюре.

Татьяна Литвинова, экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" предлагает приготовить вкусный картофельный пирог с мясом.

Чтобы повторить этот рецепт, вам нужны следующие ингредиенты:

1 кг картофеля (отварного)

400 г свинины

400 г говядины

2 средние луковицы

3 яйца

1 ст. кровати соли

0,5 ч. ложки черного перца

0,5 ч. ложки кориандра

0,5 стакана мясного бульона

Кунжут

Смешайте свинину и говядину, отварное мясо пропустите через мясорубку вместе с обжаренным до золотистого цвета луком. Добавьте соль, перец и кориандр. Для сочности влейте бульон и хорошо перемешайте фарш.

Охлажденный отварной картофель пропустите через пресс для картофеля или измельчите в блендере. Добавьте в картофель 2 яйца, соль и хорошо перемешайте. Для однородной смеси можно протереть через сито.

Возьмите форму для запекания, покройте дно пергаментом. Выложите половину картофельной массы, разровняйте, затем добавьте слой фарша, снова покройте остатком картофеля. Сделайте бороздки на верхнем слое вилкой и посыпьте кунжутом.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пирог около 30 минут до золотистой корочки.

Приготовьте этот картофельный пирог с мясом, чтобы насладиться его отличным вкусом в кругу семьи. Подавать можно с квашеными помидорами или салатом. Приятного аппетита!

Последние новости Украины:

Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.

Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.

Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.