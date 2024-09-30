У "Нафтогазі" усвідомлюють, що план росії щодо знищення енергетики залишається в силі, тому готуються до різних сценаріїв.

Про це повідомили в самій компанії.

"Найгірший варіант — це тимчасова недоступність потужностей для відбору газу з підземних зборів. Для цього у нас є альтернативні режими роботи газосховищ та газотранспортної системи, які передають механізми для підтримки обсягів", — зазначили в компанії.

Водночас "Нафтогаз" не очікує обмеження на постачання газу для населення, оскільки ресурси та резерви у газосховищах достатні.

«У разі пошкодження у розподільній мережі робииться ремонт, і постачання газу буде відновлено», — підкреслили в компанії.

Сергій Макогон, колишній керівник "Оператора ГТС України" зазначає, що зимовий період буде залежати від нових атак агресора та їх наслідків. «Якщо ворог виведе з ладу об’єкти, на які цілиться з початку року, це ускладнить забезпечення та населення ТКЕ необхідною кількістю газу. У такому випадку може бути значне обмеження, подібне до тих, що застосовуються щодо електроенергії», — попередив він.

Однак Михайло Гончар, керівник аналітичного центру "Стратегія ХХІ", вважає, що катастрофічного сценарію взимку не відбудеться. «Для цього агресору потрібен більший запас ракет і дронів, ніж для атаки на електромережі. Газова інфраструктура має свої особливості: сховища розташовані глибоко під землею, а наземна мережа забезпечує маневреність і гнучкість», — пояснив експерт. Він також зауважив, що не варто мати ілюзій щодо припинення атаки, адже цього року це не відбулося.

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