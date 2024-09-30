В "Нафтогазе" осознают, что план России по уничтожению энергетики остается в силе, поэтому готовятся к разным сценариям.

Об этом сообщили в компании.

"Наихудший вариант - это временная недоступность мощностей для отбора газа из подземных сборов. Для этого у нас есть альтернативные режимы работы газохранилищ и газотранспортной системы, передающие механизмы для поддержки объемов", - отметили в компании.

В то же время "Нафтогаз" не ожидает ограничения на поставку газа для населения, поскольку ресурсы и резервы в газохранилищах достаточны.

«В случае повреждения в распределительной сети производится ремонт, и поставки газа будут возобновлены», — подчеркнули в компании.

Сергей Макогон, бывший руководитель "Оператора ГТС Украины", отмечает, что зимний период будет зависеть от новых атак агрессора и их последствий. «Если враг выведет из строя объекты, на которые целится с начала года, это усложнит обеспечение и население ТКЭ необходимым количеством газа. В таком случае может быть значительное ограничение, подобное применяемым в отношении электроэнергии», — предупредил он.

Однако Михаил Гончар, руководитель аналитического центра "Стратегия XXI", считает, что катастрофический сценарий зимой не состоится. «Для этого агрессора требуется больший запас ракет и дронов, чем для атаки на электросети. Газовая инфраструктура имеет свои особенности: хранилища расположены глубоко под землей, а наземная сеть обеспечивает маневренность и гибкость», – пояснил эксперт. Он также отметил, что не стоит питать иллюзий о прекращении атаки, ведь в этом году это не произошло.

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