Шеф-кухар Тетяна Литвинова, екс-суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф", пропонує приготувати рибні мафіни, які не тільки смачні, але й корисні для дітей і дорослих.
Щоб повторити рецепт Тетяни Литвинової вам знадобляться такі інгредієнти:
- 500 г філе мінтая (можна використати й іншу рибу)
- 150 г креветок (очищених)
- 1 ст. ложка оливкової олії
- 1-2 цибулини порею (або ріпчастої цибулі)
- 1 шматок білого хліба (чіабата)
- 1 яйце
- Сіль, перець за смаком
- 100 г моцарели для посипки
Розморозьте мінтай і віджміть зайву вологу. Потім наріжте його на шматочки.
Цибулю порей обсмажте на сковороді з оливковою олією до золотистого кольору. Хліб замочіть в олії, а потім порвіть на шматочки.
У великій мисці змішайте рибу, обсмажену цибулю, хліб, яйце, сіль і перець. Ретельно перемішайте до отримання однорідної маси.
Поріжте креветки (збережіть кілька цілих для декору) і додайте їх до рибної маси. Перемішайте ще раз.
Розподіліть суміш у формочки для мафінів, заповнюючи їх до половини. Зверху покладіть креветки та посипте тертою моцарелою.
Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15-20 хвилин до золотистого кольору.
Рибні мафіни від Тетяни Литвинової – це ідеальна страва для сімейного столу, яка сподобається навіть тим, хто не любить рибу. Спробуйте цей рецепт і насолоджуйтесь новим смаком разом з родиною!
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