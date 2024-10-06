Якщо у вас є діти, які не люблять страви з рибою, то сміливо готуйте рибні мафіни.

Шеф-кухар Тетяна Литвинова, екс-суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф", пропонує приготувати рибні мафіни, які не тільки смачні, але й корисні для дітей і дорослих.

Щоб повторити рецепт Тетяни Литвинової вам знадобляться такі інгредієнти:

500 г філе мінтая (можна використати й іншу рибу)

150 г креветок (очищених)

1 ст. ложка оливкової олії

1-2 цибулини порею (або ріпчастої цибулі)

1 шматок білого хліба (чіабата)

1 яйце

Сіль, перець за смаком

100 г моцарели для посипки

Розморозьте мінтай і віджміть зайву вологу. Потім наріжте його на шматочки.

Цибулю порей обсмажте на сковороді з оливковою олією до золотистого кольору. Хліб замочіть в олії, а потім порвіть на шматочки.

У великій мисці змішайте рибу, обсмажену цибулю, хліб, яйце, сіль і перець. Ретельно перемішайте до отримання однорідної маси.

Поріжте креветки (збережіть кілька цілих для декору) і додайте їх до рибної маси. Перемішайте ще раз.

Розподіліть суміш у формочки для мафінів, заповнюючи їх до половини. Зверху покладіть креветки та посипте тертою моцарелою.

Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15-20 хвилин до золотистого кольору.

Рибні мафіни від Тетяни Литвинової – це ідеальна страва для сімейного столу, яка сподобається навіть тим, хто не любить рибу. Спробуйте цей рецепт і насолоджуйтесь новим смаком разом з родиною!

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