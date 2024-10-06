Шеф-повар Татьяна Литвинова , экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", предлагает приготовить рыбные мафины, которые не только вкусны, но и полезны для детей и взрослых.
Чтобы повторить рецепт Татьяны Литвиновой, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 г филе минтая (можно использовать и другую рыбу)
- 150 г креветок (очищенных)
- 1 ст. ложка оливкового масла
- 1-2 луковицы порея (или репчатого лука)
- 1 кусок белого хлеба (чиабата)
- 1 яйцо
- Соль, перец по вкусу
- 100 г моцарели для посипки
Разморозьте минтай и отжмите лишнюю влагу. Затем нарежьте его на кусочки.
Лук порей обжарьте на сковороде с оливковым маслом золотистого цвета. Хлеб замочите в подсолнечном масле, а затем порвите на кусочки.
В большой миске смешайте рыбу, обжаренный лук, хлеб, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
Порежьте креветки (сохраните несколько целых для декора) и добавьте их в рыбную массу. Перемешайте еще раз.
Распределите смесь в формочки для мафинов, заполняя их до половины. Сверху уложите креветки и посыпьте тертой моцареллой.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут до золотистого цвета.
Рыбные мафины от Татьяны Литвиновой – это идеальное блюдо для семейного стола, которое понравится даже тем, кто не любит рыбу. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь новым вкусом вместе с семьей!
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