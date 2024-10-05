Шеф-повар Тетяна Литвинова, відома як екс-суддя кулінарного шоу «МастерШеф», запрошує всіх спробувати приготувати один із найпопулярніших сніданків.

Ресторатор впевнена, що її рецепт стане вашим улюбленим, а шакшука буде частим гостем на вашому столі. Це не лише ідеальна страва для романтичного початку дня, але й чудовий варіант для обіду або вечері.

Для приготування шакшуки вам знадобляться:

2 спілі помідори

2 солодких червоних перці

2 цибулини (можна червону або порей)

1 перець чилі

1 ч. ложка орегано

1 ч. ложка зири

Оливкова олія

Сіль і перець за смаком

4 свіжі яйця

Кінза для подачі

Наріжте помідори, перець та цибулю. Чим солодші вони будуть, тим смачніша буде ваша шакшука. Обов'язково видаліть насіння з перцю чилі, щоб страва не була надто гострою.

Розігрійте оливкову олію на сковороді. Додайте зиру та орегано, щоб розкрити їх аромати. Потім додайте цибулю та чилі, смажте до прозорості.

Вкиньте нарізані перець та помідори в сковороду. Дайте овочам тушкуватись, щоб страва була соковитою. За необхідності додайте трохи води.

Коли овочі стануть м’якими, зробіть в їхній масі невеликі заглиблення і обережно вбийте в них яйця. Не накривайте сковороду, щоб жовтки залишалися рідкими.

Коли яйця будуть готові, посипте шакшуку свіжою кінзою та подавайте з лавашем або пітою. Смакуйте цю страву прямо зі сковороди!

Обов'язково спробуйте цей рецепт, щоб порадувати себе та рідних.

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