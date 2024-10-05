Шеф-повар Татьяна Литвинова , известная как экс-судья кулинарного шоу «МастерШеф», приглашает всех попробовать приготовить один из самых популярных завтраков.
Ресторатор уверена, что его рецепт станет вашим любимым, а шакшука будет частым гостем на вашем столе. Это не только идеальное блюдо для романтического начала дня, но и отличный вариант для обеда или ужина.
Для приготовления шакшуки вам понадобятся:
- 2 спелые помидоры
- 2 сладких красных перца
- 2 луковицы (можно красную или порей)
- 1 перец чили
- 1 ч. ложка орегано
- 1 час. столовая ложка тмина
- Оливковое масло
- Соль и перец по вкусу
- 4 свежих яйца
- Кинза для подачи
Нарежьте помидоры, перец и лук. Чем слаще они будут, тем вкуснее будет ваша шакшука. Обязательно удалите семена из перца чили, чтобы блюдо не было слишком острым.
Разогрейте оливковое масло на сковороде. Добавьте зиру и орегано, чтобы раскрыть их ароматы. Затем добавьте лук и чили, жарьте до прозрачности.
Вкиньте нарезанный перец и помидоры в сковороду. Дайте овощам тушиться, чтобы блюдо было сочным. При необходимости добавьте немного воды.
Когда овощи станут мягкими, сделайте в их массе небольшие углубления и осторожно вбейте в них яйца. Не накрывайте сковороду, чтобы желтки оставались редкими.
Когда яйца будут готовы, посыпьте шакшуку свежей кинзой и подавайте с лавашем или питой. Вкушайте это блюдо прямо из сковороды!
Обязательно попробуйте этот рецепт, чтобы обрадовать себя и родных.
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