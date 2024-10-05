Шеф-повар Татьяна Литвинова , известная как экс-судья кулинарного шоу «МастерШеф», приглашает всех попробовать приготовить один из самых популярных завтраков.

Ресторатор уверена, что его рецепт станет вашим любимым, а шакшука будет частым гостем на вашем столе. Это не только идеальное блюдо для романтического начала дня, но и отличный вариант для обеда или ужина.

Для приготовления шакшуки вам понадобятся:

2 спелые помидоры

2 сладких красных перца

2 луковицы (можно красную или порей)

1 перец чили

1 ч. ложка орегано

1 час. столовая ложка тмина

Оливковое масло

Соль и перец по вкусу

4 свежих яйца

Кинза для подачи

Нарежьте помидоры, перец и лук. Чем слаще они будут, тем вкуснее будет ваша шакшука. Обязательно удалите семена из перца чили, чтобы блюдо не было слишком острым.

Разогрейте оливковое масло на сковороде. Добавьте зиру и орегано, чтобы раскрыть их ароматы. Затем добавьте лук и чили, жарьте до прозрачности.

Вкиньте нарезанный перец и помидоры в сковороду. Дайте овощам тушиться, чтобы блюдо было сочным. При необходимости добавьте немного воды.

Когда овощи станут мягкими, сделайте в их массе небольшие углубления и осторожно вбейте в них яйца. Не накрывайте сковороду, чтобы желтки оставались редкими.

Когда яйца будут готовы, посыпьте шакшуку свежей кинзой и подавайте с лавашем или питой. Вкушайте это блюдо прямо из сковороды!

Обязательно попробуйте этот рецепт, чтобы обрадовать себя и родных.

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