Для тих, хто вже звертався за субсидією в неопалювальний сезон 2024 року, призначення на опалювальний період 2024-2025 років триває автоматично.

1 жовтня в Україні розпочато процес призначення житлових субсидій на опалювальний період, тож якщо ви ще не звернулися за цим видом допомоги і маєте на нього право, саме час підготуватися.

Про це повідомили в Донецькій ОДА.

Подавши документи з 1 жовтня по 30 листопада, ви отримаєте субсидію з початку опалювального сезону, який стартує в жовтні.

Ті, хто вже подав документи на субсидію в неопалювальний період 2024 року, автоматично отримують її на опалювальний сезон 2024-2025. Також вона буде перерахована для тих, у кого субсидія становила 0 грн.

Додатково надати субсидію необхідно певним категоріям громадян, зокрема:

тим, хто отримує субсидію вперше і не отримує її в неопалювальний період через доходи або борги, якщо їхня ситуація змінилася на краще;

якщо замість субсидії використовувалася пільга на оплату комунальних послуг;

якщо змінився склад зареєстрованих осіб чи їх соціальний статус.

Зверніть увагу: для призначення субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 враховуються доходи домогосподарства за перший і другий квартали 2024 року, а для пенсіонерів — сума пенсії за вересень 2024 року.

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