Для тех, кто уже обращался за субсидией в неотапливаемый сезон 2024 года, назначение на отопительный период 2024-2025 годов продолжается автоматически.

1 октября в Украине начат процесс назначения жилищных субсидий на отопительный период, так что если вы еще не обратились за этим видом помощи и имеете на него право, самое время подготовиться.

Об этом сообщили в Донецкой ОГА.

Подав документы с 1 октября по 30 ноября, вы получите субсидию с начала отопительного сезона, стартующего в октябре.

Те, кто уже подал документы на субсидию в неотапливаемый период 2024 года, автоматически получают ее на отопительный сезон 2024-2025. Также он будет перечислен для тех, у кого субсидия составляла 0 грн.

Дополнительно предоставить субсидию необходимо определенным категориям граждан, в частности:

тем, кто получает субсидию впервые и не получает ее в неотапливаемый период из-за доходов или долгов, если их ситуация изменилась к лучшему;

если вместо субсидии использовалась льгота по оплате коммунальных услуг;

если изменился состав зарегистрированных лиц или их социальный статус.

Обратите внимание: для назначения субсидий на отопительный сезон 2024-2025 учитываются доходы домохозяйства за первый и второй кварталы 2024 года, а для пенсионеров сумма пенсии за сентябрь 2024 года.

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