На встановлений максимальний розмір пенсії, уряд планує ще одну індексацію наприкінці року, що може додатково підвищити виплати для пенсіонерів.

У 2024 році максимальна пенсія в Україні становитиме 23 610 грн, і цей показник залишиться незмінним до кінця року.

Про це пише OBOZ.UA.

Підвищення виплат стало можливим за рахунок збільшення прожиткового мінімуму, а восени планується додаткова індексація для пенсіонерів віком 70, 75 і 80 років.

Максимальна пенсія розраховується на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних, який у 2024 році становить 2361 грн. Це дозволяє використовувати максимальні виплати. Вони нараховуються державним службовцям, працівникам місцевого самоврядування, народним депутатам та іншим особам з високими доходами і значним трудовим стажем.

Станом на 1 липня 2024 року середня пенсія в Україні становила 5816 грн, але понад 26% пенсіонерів утримують менше 3000 грн на місяць, тоді як лише 12,48% мають пенсії понад 10 000 грн.

На встановлений максимальний розмір пенсії, уряд планує ще одну індексацію наприкінці року, що може додатково підвищити виплати для пенсіонерів, які досягнуть 70, 75 або 80 років.

Пенсіонери, які живуть за кордоном, зобов'язані пройти ідентифікацію для підтвердження права на отримання виплати, що можна зробити через дипломатичні установи або онлайн. Важливо не пропустити цю процедуру, оскільки в іншому випадку виплати можуть бути призупинені.

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