На установленный максимальный размер пенсии правительство планирует еще одну индексацию в конце года, что может дополнительно повысить выплаты для пенсионеров.

В 2024 году максимальная пенсия в Украине составит 23610 грн, и этот показатель останется неизменным до конца года.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Повышение выплат стало возможным за счет увеличения прожиточного минимума, а осенью планируется дополнительная индексация для пенсионеров в возрасте 70, 75 и 80 лет.

Максимальная пенсия рассчитывается на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных, в 2024 году составляет 2361 грн. Это позволяет использовать максимальные выплаты. Они насчитываются государственным служащим, работникам местного самоуправления, народным депутатам и другим лицам с высокими доходами и значительным трудовым стажем.

По состоянию на 1 июля 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5816 грн., но более 26% пенсионеров удерживают менее 3000 грн. в месяц, тогда как только 12,48% имеют пенсии более 10 000 грн.

На установленный максимальный размер пенсии правительство планирует еще одну индексацию в конце года, что может дополнительно повысить выплаты для пенсионеров, которые достигнут 70, 75 или 80 лет.

Пенсионеры, живущие за границей, обязаны пройти идентификацию для подтверждения права на получение выплаты, что можно сделать через дипломатические учреждения или онлайн. Важно не пропустить эту процедуру, поскольку в противном случае выплаты могут быть приостановлены.

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