Громадянин повинен самостійно обрати, який із доступних видів пенсій він бажає отримувати.

Деякі українці мають право вибору між двома видами пенсій – за віком та по інвалідності, однак, згідно з чинним законодавством, отримувати одночасно обидві пенсії неможливо.

Про це повідомляють у ПФУ.

Що вигідніше для пенсіонерів?

Розмір пенсії по інвалідності залежить від розміру пенсії за віком, повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Також на суму впливає група інвалідності, яку присвоїли особі.

Важливо! Громадянин повинен самостійно обрати, який із доступних видів пенсій він бажає отримувати.

Наразі співвідношення виплат виглядає так:

особи з інвалідністю I групи отримують 100% від пенсії за віком;

з інвалідністю II групи – 90%;

з інвалідністю III групи – 50%.

Таким чином, для осіб з інвалідністю I та II груп пенсія по інвалідності може бути вигіднішою, ніж за віком. А для осіб з III групою інвалідності доцільно звернути увагу на пенсію за віком.

Які пенсії отримують українці зараз?

Станом на 1 липня цього року, середня пенсія в Україні становила 5 816,62 гривні, а для працюючих пенсіонерів – 6 216,20 гривень. Згідно з даними ПФУ, найбільша частка громадян (26,14%) отримує пенсії менш ніж 3 000 гривень.

Інші категорії пенсіонерів отримують такі виплати:

від 3 001 до 4 000 гривень – 17,32%;

від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;

від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47%;

понад 10 000 гривень – 12,48%.

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