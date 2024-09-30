Гражданин должен самостоятельно выбрать, какой из доступных видов пенсий он желает получать.

Некоторые украинцы имеют право выбора между двумя видами пенсий – по возрасту и по инвалидности, однако согласно действующему законодательству получать одновременно обе пенсии невозможно.

Об этом сообщают в ПФУ.

Что выгоднее для пенсионеров?

Размер пенсии по инвалидности зависит от размера пенсии по возрасту, сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Также на сумму влияет группа инвалидности, присвоенная лицу.

Важно! Гражданин должен самостоятельно выбрать, какой из доступных видов пенсий он желает получать.

Соотношение выплат выглядит так:

лица с инвалидностью I группы получают 100% от пенсии по возрасту;

с инвалидностью II группы – 90%;

с инвалидностью III группы – 50%.

Таким образом, для лиц с инвалидностью I и II групп пенсия по инвалидности может быть более выгодной, чем по возрасту. А для лиц с III группой инвалидности целесообразно обратить внимание на пенсию по возрасту.

Какие пенсии получают украинцы сейчас?

По состоянию на 1 июля этого года средняя пенсия в Украине составила 5 816,62 гривны, а для работающих пенсионеров – 6 216,20 гривен. Согласно данным ПФУ, наибольшая доля граждан (26,14%) получает пенсии менее 3 000 гривен.

Другие категории пенсионеров получают следующие выплаты:

от 3001 до 4000 гривен – 17,32%;

от 4001 до 5000 гривен – 18,59%;

от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47%;

свыше 10 000 гривен – 12,48%.

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