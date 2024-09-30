Ці виплати зможуть отримати громадяни Польщі, країн ЄС, США, а також іноземці з дозволом на проживання, проте для українців умови змінилися.

У Польщі з 1 жовтня частково зміняться умови надання допомоги українським біженцям, зокрема скасують певні виплати на дітей.

Згідно з інформацією на порталі Uapl.info, державна програма "Сімейний опікунський капітал" буде замінена новою системою допомоги.

Основні зміни включають:

Допомога "Активні в яслах" замінить нинішню виплату на ясла (до 400 злотих або близько 4 тисяч гривень). Допомога "Активні вдома" прийде на зміну виплаті "Сімейний опікунський капітал" (12 тисяч злотих або 130 тисяч гривень) для другої та наступних дітей віком 12-35 місяців.

Ці виплати зможуть отримати громадяни Польщі, країн ЄС, США, а також іноземці з дозволом на проживання. Проте для українців, які прибули через війну, ця допомога буде надаватися лише за умов:

перебування у Польщі безперервно щонайменше 365 днів зі статусом UKR;

легального перебування.

Фінансова підтримка на догляд за дітьми в яслах передбачає виплату до трирічного віку дитини, або до чотирьох років у разі проблем з навчанням.

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