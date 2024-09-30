Эти выплаты смогут получить граждане Польши, стран ЕС, США, а также иностранцы с видом на жительство, однако для украинцев условия изменились.

В Польше с 1 октября частично изменятся условия предоставления помощи украинским беженцам, в частности, отменят определенные выплаты на детей.

Согласно информации на портале Uapl.info, государственная программа "Семейный попечительский капитал" будет заменена новой системой помощи.

Основные изменения включают в себя:

Помощь "Активные в яслях" заменит нынешнюю выплату на ясли (до 400 злотых или около 4 тысяч гривен). Помощь "Активные дома" придет на смену выплате "Семейный попечительский капитал" (12 тысяч злотых или 130 тысяч гривен) для второго и последующих детей в возрасте 12-35 месяцев.

Эти выплаты смогут получить граждане Польши, стран ЕС, США, а также иностранцы с видом на жительство. Однако для украинцев, прибывших из-за войны войны, эта помощь будет предоставляться только при условии:

пребывание в Польше непрерывно не менее 365 дней со статусом UKR;

легального нахождения.

Финансовая поддержка по уходу за детьми в яслях предусматривает выплату до трехлетнего возраста ребенка или до четырех лет в случае проблем с обучением.

Ранее Politeka также писала о том, что в Яремче начальница почтового отделения присвоила более 128 тысяч гривен, значительную часть которых использовала для погашения кредитной задолженности. Она систематически пополняла свою банковскую карту через терминал.

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