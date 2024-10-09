Ласкаво просимо на щомісячний гороскоп Таро на жовтень для всіх знаків зодіаку в астрології.

Всі знаки зодіаку будуть охоплені на жовтень, і доля кожного буде прочитана відповідно до тлумачення карт.

Якби колись був місяць, який вимагав читання таро, це був би жовтень, чи ви не згодні?

Овен

(21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернута

Гроші легко приходять у жовтні, але вам потрібно впоратися з такими речами, як витрати, Овен. Ця карта є позитивною тим, що вона дає вам знати, що вам не потрібно турбуватися про фінанси, але це також дзвінок, який дуже чітко говорить вам, що тепер ви повинні зосередитися на витратах там, де це має значення. Ви повинні зосередитися на тому, що важливо, і перестати турбуватися про дрібниці. Жовтень - місяць великого лікування для вас, але ви повинні бути тим, хто керує цим лікуванням. Розумієте?

Ключові слова тижня: зосередженість, рішучість, непохитність.

Телець

(20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Місяць, перекинутий

Цей місяць виявляє ваш духовний бік, і ви можете виявити, що це працює для вас так, як ніщо інше не працює. Ви в хорошій формі та вносите позитивні зміни у своє життя. Ідея про те, що вам потрібний власний простір і усамітнення, — це те, що добре працюватиме для вас. Люди у вашому житті підтримують усі ваші ідеї, і це дозволяє вам почуватися в безпеці та захищеності, особливо коли ви йдете проти течії та робите щось зовсім інше. Ви можете торкнутися духу та побачити, як ваше здоров'я покращується завдяки такому відношенню.

Ключові слова тижня: самота, внутрішній світ, щастя.

Близнюки

(21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Помірність

Жовтень приходить із позитивним вибухом і дозволяє вам вірити, що ви можете зробити все, що захочете. Ви розумієте, що якщо ви зможете почекати час і продовжити, коли настане час, то ви будете на шляху до чогось майже дива. У вас є ціль у голові. Якщо ви зможете триматися та терпляче працювати над цією метою, ви досягнете її до кінця місяця. Ця карта дає вам знати, що ви не можете квапити те, що у вас в голові. Однак, виявивши терпіння та контроль, ви отримаєте все, чого забажаєте.

Ключові слова тижня: терпіння, розважливість, рівновага.

Рак

(21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Шістка Кубків

Жовтень - це час зустрічей з друзями та участі в рукоділних проектах - таких, які захоплюють вас і змушують відчувати, що "зовні" нічого немає, а всі веселощі відбуваються в приміщенні, з друзями. Ви побачите, як відбуваються деякі дуже «жовтневі» речі, оскільки ви один із тих людей Хеллоуїна, які люблять ідею всього гарбузового, моторошного та темного. Чекайте на відвідування вечірок і зборів з безліччю смачних страв!

Ключові слова тижня: друзі, костюми, кохання

Лев

(23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Справедливість, перевернута

Якщо у вас не вийде з першого разу, спробуйте ще раз. Можливо, саме це вам і доведеться випробувати в жовтні, оскільки те єдине, що ви хотіли врівноважити, все ще не сталося. Загалом місяць буде складатися для вас вдало, але він покаже вам, що, можливо, настав час перестати думати про цю людину і просто зайнятися своїм власним життям. Ви не можете контролювати людей, і тому, якщо змусити цю людину звернути на вас увагу — ваша мета, ви будете жорстоко розчаровані. Дотримуйтесь того, що працює, як і багато іншого у вашому житті працює... дуже добре.

Ключові слова тижня: зневіра, відсутність контролю, бачення.

Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Лицар Мечів, перевернута

У жовтні ви отримаєте повідомлення, яке надихне вас на дію... і у вашому випадку це щось означає. Зазвичай вас не чіпає щось настільки, щоб ДІЯТИ, і будь-які новини, які ви отримаєте, надихнуть вас. Це може змінити ваше життя... на краще. Все це добре, але спочатку я не почуватимуся так вже бажаним гостем. Дотримуйтесь цього та постарайтеся не ігнорувати це. Якщо ви зіткнетеся з тим, з чим потрібно зіткнутися цього місяця, ви будете любити своє життя за свій вибір.

Ключові слова тижня: сюрприз, події, повідомлення

Терези

(23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Десятка Мечів

Гаразд, це не чиясь улюблена карта у колоді. Однак це значуща карта, коли справа стосується вас, Терези. Ця карта означає, що ви досягли дна, і, як ми всі знаємо, є тільки один шлях, коли ви опускаєтеся так низько: вгору, вгору, вгору. Ця карта дає вам знати, що ви більше не можете робити те, що ви... і ви це знаєте. У жовтні ви зіткнетеся зі своїми демонами раз і назавжди і зміните своє життя. Використовуйте цей місяць, щоб працювати над собою і знати, що ви підніметеся над шансами до того часу, як він закінчиться.

Ключові слова тижня: витривалість, конфлікт, драйв

Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Королева Кубків, перевернута

Ви покажете людям у своєму житті, що у жовтні у вас є наймудріші поради та відповіді на багато їхніх питань. Хоча це може бути невдячною роботою для вас, ви також відчуватимете, що ви зобов'язані допомагати іншим. Ви добрі і розумні, і вас цінуватимуть, але якщо щось виділяється, ви задаватимете питання, коли у вас буде час зробити те, що необхідно для себе. Це безкорисливий місяць для вас, і ви можете зрештою пожертвувати своїм часом заради інших.

Ключові слова тижня: жертва, мудрість, сім'я.

Стрілець

(22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов

Ви просили про це, і ви отримуєте це цього місяця, і хоча «це» може і не бути сповнене слави, воно наповнює вас почуттям безпеки. Ви не просите багато чого, і протягом жовтня ви виявите, що знаходитесь саме там, де вам потрібно бути в коханні, бізнесі та здоров'ї. Ви підтримуєте статус-кво, і хоча цей місяць надихне вас творчо та артистично, ви просто щасливі бути живими та процвітаючими в тій якості, яка найкраще підходить вам. У вашому світі протягом жовтня все буде гаразд.

Ключові слова тижня: продовження, старанність, віддача

Козеріг

(22 грудня – 19 січня)

Карта Таро : Дурень, перевернута

Тепер це місяць, коли ви можете розслабитися, і ця карта підтримує всі ваші дурні маневри. Ви завжди настільки на висоті, що в такі місяці, як жовтень, ви оголошуєте особистий «місяць відпочинку», просто щоб повеселити та пливти за течією. Ви знайдете, що це також полегшує навантаження на людей, з якими ви ділите своє життя. З усім цим гарним настроєм ви напевно зазнаєте багато веселощів та дурниць у жовтні.

Ключові слова тижня: безтурботність, безневинність, відчуженість.

Водолій

(20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Лицар Кубків

Ви знайшли спосіб бути щасливими в коханні та романтиці, і хоча ваші шляхи завжди або екстремальні, або не такі, як інші хочуть, щоб виглядало кохання, ви цілком щасливі, знаходячи для себе нішу... і ви це зробите. У жовтні ваше особисте життя злетить, і ви відчуєте любов так, як ніколи раніше. Ви відкриті для нового, готові, бажаєте та здатні пробувати нове. Якщо у вас ще немає партнера, то до кінця місяця він буде. Ура!

Ключові слова тижня: дикість, пристрасть, кохання

Риби

(19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Шістка Меч, перевернута

Щоб рухатися далі, вам доведеться зайнятися кількома речами, які пов'язують вас з минулим... але ви досягнете успіху у своїх зусиллях. У вас сміливе бачення майбутнього, але ви знаєте, що потрібно, щоб досягти успіху, і це означає, що більшу частину жовтня ви витратите на турботу про деякі «старі» речі. Вам потрібно впорядкувати своє життя, і ви зробите це впорядкованим чином. Це робота, яку можете зробити тільки ви, оскільки вона особиста, але ви також можете розраховувати на те, що ви будете дуже вільні від суєти в міру просування. Ви робите правильно, Риби.

Ключові слова тижня: режим жорсткої економії, робота, бізнес.

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